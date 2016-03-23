ЄС закликає Кремль "негайно і беззастережно" звільнити Савченко

В Євросоюзі вимагають негайного звільнення української льотчиці. Про це йдеться в офіційній заяві Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні.

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"Разом з усім світом ми закликаємо російську владу негайно і беззастережно звільнити Надію Савченко з гуманітарних причин, у відповідності з Планом заходів щодо імплементації Мінських угод і домовленостей про звільнення всіх заручників і затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі людей", - сказано у заяві.

При цьому глава європейської дипломатії підкреслила, що інші ув'язнені в РФ українські громадяни також повинні бути звільнені: "Це стосується й інших громадян України, незаконно утримуваних на території РФ, в тому числі Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Їм повинні надати гарантії безпечного повернення".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Після оголошення вироку льотчиця заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

Президент України Петро Порошенко заявив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії двох російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за їх участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ знаходиться на фінальній стадії.

22 березня віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з Порошенко заявив, що держсекретар США Джон Керрі під час візиту в Москву донесе до російської влади сигнали про негайне звільнення Савченко. Візит держсекретаря США до РФ запланований на 23-24 березня.