У Конча-Заспі на території дитячого табору звели будинки, власниками яких стали Гелетей та інші чиновники

За документами будинки провели як дитячий оздоровчий комплекс, пишуть журналісти проекту "Наші гроші".

15 років тому на цьому місці був дитячий табір заводу ВАТ "Київгума". Згодом його купило ЗАТ "Київгума" під керівництвом Сергія Шевченка. "За скільки (продали – ред.) не пам’ятаю, але це був 2001 рік", - розповів він. Понад 9 га рекреаційної землі під табором перебували в комунальній власності, тож у 2003 році ЗАТ "Київгума" оформило землю в оренду "для обслуговування дитячого оздоровчого табору".

Невдовзі власник захотів перетворити табір на "дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу". За словами Сергія Шевченка, піонерський табір заводу "Червоний гумовик" не експлуатували вже 10 років, він його купив – і розробив проект реконструкції.

У 2004 році проект отримав позитивний висновок держекспертизи, у 2008 році Державна архітектурно-будівельна інспекція дала дозвіл на будівельні роботи. Результатом яких стали 50 приватних будинків. Так зване "Французьке містечко" вийшло вдвічі більшим за орендовану "Київгумою" ділянку, оскільки парканом зараз обгороджено ще й прилеглі 8 га лісу ЛПГ "Конча-Заспа".

Сам Шевченко порушень зі свого боку не бачить. За його словами, все побудовано відповідно до затвердженого проекту і, за його запевненнями, жодна з будівель не є "житловим будинком".

Але попри ствердження Шевченка, виявилось, що один із будинків належить екс-міністру оборони, а зараз керівнику Управління держохорони Валерію Гелетею. Його будинок – один із перших на в’їзді в комплекс. Право власності на цей будинок Гелетей посвідчував через судовий позов у 2012 році, коли він не працював на держслужбі, а був віце-президентом "Авант-Банку". Отримати коментар Гелетея журналістам програми не вдалося.

Ще один будинок з приватним озером за договором дарування від жовтня 2013 року записаний на Дар’ю Черновську, дочку колишнього прокурора Києва Анатолія Мельника. Він все життя служив у прокуратурах. Був заступником Віктора Пшонки в ГПУ в 2011 році, рік очолював столичну прокуратуру, з кінця 2012 по 2014 рік очолював Луганську обласну прокуратуру. Після втечі Віктора Януковича Мельник звільнився за власним бажанням.

Будинком на 360 кв м володіє Неля Трунова, дружина колишнього заступника Анатолія Мельника у столичній прокуратурі, згодом Дніпровського екологічного прокурора та прокурора Одеської області.

Крім того, за даними "Наших грошей", будинок на 593 кв м належить судді Вищого госпсуду Ірині Кондратовій, батько якої Дмитро Притика 15 років очолював той же суд. Кондратова пояснила, що будинок придбала за кошти від продажу частки в бізнесі, котрий мала ще до того, як стати суддею. Що це дитячий оздоровчий комплекс – нібито не знала.

У будинку на 650 кв м планує оселитися нардеп Сергій Лабазюк ("Воля народу"). Маєток він придбав у 2014 році, вказавши у декларації купівлю житлового будинку за 2,3 млн грн.

А будинок бізнесмена Арсена Демченка нещодавно арештували у рамках кримінальної справи, пов’язаної з держзакупівлями "Укртрансгазу" у 2009 році.

Крім того, нерухомість у так званому "Французькому містечку" мають:

- Галина Фаринник (550 кв м), дружина колишнього керівника Головного слідчого управління МВС Василя Фаринника.

- Олена Шелудченко й Ольга Троян (два будинки по 580 кв м), дружина й дочка екс-глави НАК "Нафтогаз" Володимира Шелудченка.

- Олег Рафальський (530 кв м), син Олега Рафальського, екс-заступника голови Адміністрації президента Сергія Льовочкіна.

- Наталя Запорожан (580 кв м), дружина ректора Одеської медичної академії Валерія Запорожана.