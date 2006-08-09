Український посол не має інформації про візит міністра Бойка до Москви
15:50, 09 серпня 2006Політика
564
Можливо, це приватний візит
Посол України в Росії Олег Дьомін не має в своєму розпорядженні інформації про візит міністра палива і енергетики України до Москви.
"На жаль, мені не відомо щодо візиту Бойка до Росії, можливо, це приватний візит", - сказав дипломат на прес-конференції в Москві.
Раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що міністр палива і енергетики України виїхав до російської столиці з робочим візитом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter