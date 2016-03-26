Савченко вручили копію вироку, на оскарження дається 10 діб

«Копія вироку Донецького міського суду Ростовської області від 21.03.2016 р. по кримінальній справі стосовно Савченко Н.В. та письмовий переклад вироку на українську мову вручено Савченко Н.В.», - повідомляє прес-служба Донецького міського суду РФ у Ростовській області.

Зазначається, що у відповідності зі ст. 389.4 КПК РФ строк апеляційного оскарження вироку засудженим, що утримуються під вартою, становить 10 діб з дня вручення копії вироку.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня.