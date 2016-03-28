В СБУ прокоментували заборону в'їзду до України скандальному російському журналісту Кушанашвілі (відео)

Вона зазначила, що до СБУ надходили численні звернення і від громадськості, й від депутатів, і від активістів про необхідність такої заборони.

"Ми розглянули це звернення й ухвалили рішення заборонити Кушанашвілі в'їзд на 3 роки через його висловлювання, які шкодять інтересам нашої країни", - розповіла Гітлянська.

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Крім того, відповідаючи на питання, чи зв'язувалася СБУ з компанією, яка мала намір запропонувати Кушанашвілі роботу, прес-секретар відомства наголосила: "Відповідно до українського законодавства, ми не зобов'язані зв'язуватись ні з роботодавцем, ні з тим, кому забороняємо в'їзд".

Також вона заявила, що якби не цікавість журналістів, Кушанашвілі міг би про це дізнатись тільки в аеропорту після прильоту.

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну на три роки російському телеведучому Отару Кушанашвілі, який різко висловлювався про Україну.