Гройсман оголосив про дострокове припинення повноважень Томенка та Фірсова

Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман нагадав про відповідне рішення з'їзду партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” та про постанову Центральної виборчої комісії.

“Повідомляю про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Миколи Томенка і Єгора Фірсова, які були обрані до Верховної Ради України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Блок Петра Порошенка”, але вийшли зі складу депутатської фракції “Блок Петра Порошека”, - сказав Гройсман.

Читайте такожЦВК позбавила Томенка й Фірсова мандатівЯк повідомляв УНІАН, Томенко і Фірсов вийшли з фракції партії “Блок Петра Порошенко” через незгоду з діями фракції.

25 березня з'їзд партії «БПП» ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенка і Фірсова у зв’язку з виходом із фракції.

28 березня ЦВК визнала обраними та зареєструвала народними депутатами від «БПП» Олександра Бригинця та Дмитра Білоцерковця замість Томенка та Фірсова.

Стаття 81 Конституції передбачає, зокрема, що в разі невходження народного депутата, обраного від партії (виборчого блоку партій), до складу фракції цієї партії (виборчого блоку партій) або виходу народного депутата із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної партії (виборчого блоку партій) з дня прийняття такого рішення.

Водночас в Україні немає закону, що передбачає процедуру припинення депутатських повноважень, зокрема за вихід із фракції, що була сформована відповідною політичною партією.