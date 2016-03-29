Фірсов порівняв припинення його депутатських повноважень з відмовою від політики євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фірсов сказав з трибуни Верховної Ради після того, як ряд народних депутатів, зокрема так звані «єврооптимісти», провели його до сесійної зали.

З трибуни парламенту Фірсов заявив: «Я безкомпромісно боровся з усілякими кононенками, березенками і грановськими, і тому стосовно мене це політична помста».

За його словами, припинення його депутатських повноважень - це «відмова від політики європейської інтеграції, бо кріпосного права в Європі вже давним-давно немає».

Фірсов вважає, що в Україні замість політичних партій створена «дюжина політичних бандформувань, єдина мета яких - домогтися влади, щоб грабувати країну, домогтися преференцій для придворних бізнесменів і забезпечити контроль над правоохоронними органами і фінансовими потоками».

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На думку Фірсова, Україна найближчим часом «отримає реальні політичні партії». «Боротьба за Україну тільки починається, ми ще повернемося», - наголосив він.

За кілька хвилин після виступу Фірсов залишив сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про дострокове припинення повноважень народних депутатів Миколи Томенка та Фірсова. Гройсман нагадав про відповідне рішення з'їзду партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і постанову Центральної виборчої комісії.