У "Народному фронті" заявили про готовність передати владу конституційній коаліції і новому уряду

Фракція «Народного фронту» закликає «Блок Петра Порошенка» якнайшвидше забезпечити формування коаліції, підписати додаток до коаліційної угоди і вже в суботу, неділю чи понеділок провести позачергове засідання Верховної Ради, аби проголосувати кадрові рішення.

Це дозволить нарешті вирішити ту політичну кризу, яка була створена не «Народним фронтом».

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар.

«Заради цього ми готові до всіх рішень, треба просто працювати. Ще раз повторюю, що ніхто за владу не тримається. Тому закликаємо наших партнерів повернутися в зал та провести збори коаліції, показати 226 голосів, домовитися про додаток до коаліційної угоди, програму дій Уряду і щодо тих людей, які будуть її виконувати, тобто про склад Кабінету Міністрів. І вже найближчим часом усі ці рішення проголосувати», - наголосила вона.

Крім того, Вікторія Сюмар оголосила принципи, на яких «Народний фронт» готовий формувати нову коаліцію.

За її словами, базова умова фракції «Народний фронт» під час напрацювання тексту нової коаліційної угоди чи додатку до попередньої угоди – це продовження курсу Уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком.

«Мова йде про ключові базові речі, а саме: євроінтеграція, продовження співпраці з нашими міжнародними партнерами, посилення обороноздатності, продовження реформи національної поліції. Далі - прозорий енергосектор, прозора приватизація, призначення керівників держпідприємств на прозорих конкурсах, реформа митниці, включно з проведенням прозорих конкурсів на займання посад за участі іноземців», - заявила вона.

Крім того, як зазначила Сюмар, необхідно продовжити реформу державної служби для того, щоб усі дрежслужбовці обиралися на відкритих прозорих конкурсах.

«Всі ці речі ми хочемо зараз дописати у коаліційну угоду чи у додаток до угоди. Алгоритм наших дій дуже простий: збори коаліції, розуміння, скільки депутатів готові сьогодні підтвердити свої підписи під новою коаліційною угодою та те, що у нас є сьогодні така коаліція під нового прем’єра. Далі – додаток до угоди з позиціями, які поділяють абсолютно усі фракції», - пояснила народний депутат.

Крім того, вона додала, що редакційна група має переглянути текст старої коаліційної угоди та вилучити з неї неактуальні пункти, оскільки багато з них вже були виконані.

Вікторія Сюмар також заявила, що фракція «Народний фронт» ініціюватиме позачергове засідання Верховної Ради, яке має відбутися за участі Президента Петра Порошенко після його повернення зі США, тобто вже у найближчу суботу, неділю чи понеділок.

«Сьогодні для нас важлива присутність Президента країни для того, аби гарантувати стабільність всієї системи влади в Україні. Тому що систему розбалансованості і краху, яка почалася після штучно створеної нашими партнерами кризи, треба завершувати. Люди втомилися, парламент не може бути так довго недієздатним, виконавча влада та Уряд не можуть бути недоукомплектованими, країна під час війни не може бути некерованою», - заявила заступник голови фракції.