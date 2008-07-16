Тимошенко поділилася з Кабміном своїми тривогами

За наслідками першої декади липня в більшості областей України відзначено дефляцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Крім двох областей, всі області мають дуже суттєву дефляцію… І Держкомстат, і Держкомцін повністю зійшлися на цій позиції, і це свідчить про те, що ми й далі провадимо ефективну політику в боротьбі з інфляційними процесами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що тривогу викликають дві позиції – ціни на м`ясо птиці та можливе підвищення ціни на хліб. Тому вона ще раз зазначила, що ціна на м`ясо птиці зростає внаслідок монопольної змови виробників продукції. Також стурбованість у прем`єра викликає «метушня» навколо підприємств ВАТ «Хліб Києва», який планує підвищення ціни на хліб.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що в липні буде зроблено ще один крок для подолання інфляційних процесів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в Україні на сьогодні немає підстав для підвищення ціни на хліб. Вона сказала, що в Україні триває збирання врожаю. Є залишки торішнього врожаю.

«Сьогодні трейдери практично знищують селян - закуповують зерно по 800 грн. - 1 тис. грн. Скажіть, звідки з`являються сьогодні підстави підвищувати ціни на хліб?» - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до голів обласних державних адміністрацій.

Також прем`єр-міністр висловила сподівання, що за наслідками липня в усіх областях України в разі достатньо активної та послідовної роботи уряду та голів ОДА може бути зафіксовано дефляцію.