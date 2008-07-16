Семенюк думає, що Рада скоріше дасть їй грошей, ніж відбере посаду

Фонд держмайна звернеться до парламенту з проханням передбачити у держбюджеті кошти для ведення претензійно-позовної роботи у справі про невиконання інвестором Криворіжсталі своїх зобов`язань.

Про це заявила голова ФДМ Валентина Семенюк-Самсоненко в інтерв`ю журналістам, повідомляє прес-служба відомства.

"Якщо Кабінет міністрів сам не знайде, чи то пак, не схоче, знайти гроші для позову в Міжнародний комерційний арбітражний суд, фонд звернеться до народних депутатів з пропозицією внести відповідні зміни у державний бюджет і передбачити видатки у сумі, необхідній для сплати реєстраційного внеску у МКАС", – заявила голова ФДМ.

"Депутати швидше знайдуть голоси для того, щоб захистити працівників комбінату, мешканців Кривого Рогу, та й усіх мешканців нашої країни, аніж для того, щоб відправити керівника фонду у відставку", - додала вона.

Семенюк-Самсоненко наголосила, що "фонд послідовний у своїх діях, виконує свою роботу, передбачену законодавством, і однаково ставиться до всіх інвесторів, бо закон – один для всіх". "На яких би посадах я не перебувала, я завжди відстоювала диктатуру закону", – додала вона.

Голова ФДМ повідомила, що фонд поки що не отримав відповіді на свій лист у Кабмін з інформацією про необхідність виділення 72,7 млн. грн. для ведення претензійно-позовної роботи з компанією Арселор Міттал Дуізборг ГмбХ.

"Лист був направлений 11 липня, відповіді поки що немає. Інформацію із преси про окрему думку керівника уряду я не можу розцінювати як офіційну відповідь, принаймні, тому що Кабмін – все-таки колегіальний орган, а не одна фракція", – заявила Семенюк-Самсоненко.

"Втім, відверто кажучи, інших коментарів від Тимошенко я не чекала. Ні вона, ні інвестор, розробляючи та підписуючи умови приватизації Криворіжсталі, навіть подумати не могли, що фонд буде так жорстко їх контролювати", - сказала голова ФДМ.

"Сподівались, що все зійде нанівець. Можна зрозуміти інвестора, який керується бізнесовими інтересами, але аж ніяк не можу зрозуміти чиновників найвищого рівня, які захист працівників підприємств та інтересів держави називають корупцією", - додала вона.

"А як тоді назвати їхні дії з лобіювання інтересів приватної компанії, хай навіть зі світовим ім`ям, і яка ціна цього лобіювання", - запитала Семенюк-Самсоненко.

Голова ФДМ наголосила, що мова не йде про реприватизацію: "У нас досі немає закону про реприватизацію, і повернути будь-який об`єкт у власність держави одними рішеннями державних органів влади просто неможливо. Фонд говорить про те, що ця справа, як і всі інші, може вирішуватися виключно в суді".

За словами керівника фонду, особливо важливо, що інвестор не виконує саме екологічні і соціальні пункти договору.

Українська правда