У Тимошенко обіцяють нову "траєкторію" тарифів на ЖКГ

Уряд сьогодні на засіданні схвалив законопроект «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2008-2012 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Розробці базового елементу реформи житлово-комунального господарства, яким є цей законопроект, передував серйозний аналіз стану справ у галузі. І на основі цього аналізу була розроблена загальнодержавна програма реформування», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

За його словами, обсяг фінансування програми з бюджету становитиме по одному мільярду гривень щорічно, а загалом за рахунок залучення кредитів планується для реалізації програми за 4 роки використати 40 млрд. грн.

«Основними джерелами фінансування реформи ЖКГ стануть тарифи, бюджетна підтримка, інвестиції при передачі підприємств ЖКГ у концесію або в оренду, а також кредитні ресурси», - пояснив міністр.

О.КУЧЕРЕНКО зазначив, що програма реформування ЖКГ передбачає вдосконалення тарифної політики. «Впродовж 3-4 років необхідно розробити таку траєкторію зміни тарифів, щоб вони, з одного боку, не змінювалися різко, але, з іншого боку, щоб їх рівень дозволяв вийти підприємствам на самооплатність», - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що політика ціноутворення в галузі ЖКГ стимулюватиме всіх суб`єктів господарювання здійснювати енерго- і ресурсозберігаючі заходи.

О.КУЧЕРЕНКО також зазначив, що в ході реалізації програми планується підвищити ефективність використання бюджетних коштів. «Основне завдання полягає в тому, щоб на кожну гривню бюджетної підтримки залучалося 7-10 гривень приватних інвестицій», - сказав міністр.

При цьому О.КУЧЕРЕНКО зауважив, що для повного оновлення ЖКГ необхідно 15-20 років.