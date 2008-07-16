Каськів прогнозує розвал мега-партій

Народний депутат, член фракції НУ-НС Владислав КАСЬКІВ прогнозує в найближчому майбутньому появу нових політичних сил, які формуватимуться на ідеологічних, а не на технологічних засадах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

“В Україні неминуча поява нових політичних сил, але не технологічних, а ідеологічних”, - сказав він.

За його словами, нові політичні сили матимуть перспективу тільки за умови об’єднання нової хвилі політиків навколо здійснення конкретних реформ.

В.КАСЬКІВ не виключає, що нові політичні сили з’являтимуться і за рахунок роздрібнення вже існуючих партій.

“Цей процес тільки починається. Нові політичні сили утворюватимуться із середовища політиків нової хвилі”, - сказав він.

При цьому, за його словами, до нових політичних об’єднань входитимуть як політики, які сьогодні не представлені в парламенті, так і “яскраві персонажі” з різних вже існуючих фракцій.

За його словами, одним з політиків, який уособлює нову хвилю, є голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.