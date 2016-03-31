Порошенко: втрати української армії від російської агресії перевищують втрати США в Афганістані за 15 років
03:00, 31 березня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що втрати української армії від російської агресії перевищують втрати США в Афганістані за останні 15 років.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.
«Від часу мого останнього візиту в США, Україна фактично зупинила наступ Росії» - заявив він, додавши, що Україна за це заплатила вражаючу ціну:
«Близько 10 тис. людей загинули, понад 2,7 тис. з них – це українські військовослужбовці, які загинули від вогню об'єднаних російсько-терористичних сил. Це число перевищує військові втрати США в Афганістані за останні 15 років».
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