Порошенко: втрати української армії від російської агресії перевищують втрати США в Афганістані за 15 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«Від часу мого останнього візиту в США, Україна фактично зупинила наступ Росії» - заявив він, додавши, що Україна за це заплатила вражаючу ціну:

«Близько 10 тис. людей загинули, понад 2,7 тис. з них – це українські військовослужбовці, які загинули від вогню об'єднаних російсько-терористичних сил. Це число перевищує військові втрати США в Афганістані за останні 15 років».