Порошенко очікує на врегулювання політичної кризи в Україні на поточному тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«На моє переконання остання урядова криза – це виклик і я вважаю, що це шанс. Ми повинні вийти з цієї кризи більш стійкими до внутрішніх і зовнішніх потрясінь», - заявив він.

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За його словами вихід з політичної кризи, найімовірніше, буде знайдений вже цього тижня.

«Я наполягаю на чітких принципах формування нового уряду і коаліції в парламенті», - додав Порошенко.

Президент підкреслив, що програма майбутнього уряду має ґрунтуватися на зобов'язаннях перед МВФ, угоді про асоціацію з ЄС, боротьбі з корупцією і реалізації Мінських угод.

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«Таким чином, ми не здаємось, не зважаючи на тиск, з яким ми зіштовхуємося кожнісінького дня, як на зовнішніх так і внутрішніх фронтах», - додав президент.