Кравчук вважає, що у Верховній Раді сидять торгаші і лавочники

Питання об’єднання церков в Україні – складні й делікатні. Так вважає голова організаційного комітету з відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі Леонід КРАВЧУК. «Але якщо ними займаються люди професійно і на найвищому рівні - Президент, ті, хто причетний, - їх можна вирішити. Вони не менш складні, ніж сьогодні проблема у Верховній Раді. Але там (у ВР – УНІАН) знаходяться люди, які сповідують принцип торгашества і лавочників. Тому вони не можуть піднятися до державного розуміння. Вони лавочники. А ще Ульянов (Ленін) казав, що лавочників до політики допускати не можна ні за яких умов», - сказав Л.КРАВЧУК на брифінгу в Секретаріаті Президента.