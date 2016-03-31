Кремль прокоментував заяву Порошенка про 10 тисяч загиблих на Донбасі

Про це повідомляє РИА "Новости"

"Я не думаю, що ми маємо підставу довіряти аналітиці Києва. Безумовно, наші спеціальні служби мають статистику з можливими цифрами. Ось, напевно, що можна сказати", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи довіряє РФ даним Києва щодо кількості загиблих з початку конфлікту на Донбасі.

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Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що конфлікт на Донбасі забрав життя 10 тисяч українців. ООН раніше повідомляла про 9 тис. жертв.

За даними СБУ, за час війни на Донбасі загинули понад 1,6 тис. російських військових.