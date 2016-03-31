У Путіна заявили, що не будуть обговорювати з ким-небудь розміщення ядерної зброї у Криму
У Кремлі заявили, що не узгоджуватимуть свої дії в Криму, в тому числі в питанні розміщення ядерної зброї.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Що стосується ядерної або не ядерної зброї в Криму, то в цьому випадку, оскільки Крим є регіоном РФ, Росія ні з ким не має наміру обговорювати дії на своїй власній території, які здійснює відповідно до нормам і принципів міжнародного права", - сказав Пєсков, коментуючи на прохання УНІАН заяву президента України Петра Порошенка про розміщення російської ядерної зброї в Криму.
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» у Вашингтоні сьогодні, 31 березня, заявив, що Росія сильно мілітаризувала Крим і має намір розмістити там ядерну зброю.
«Росія сильно мілітаризувала Крим. Вона прагне розміщувати ядерну зброю й там», - сказав президент.