Росія сильно мілітаризувала Крим та хоче там розмістити ядерну зброю – Порошенко
Росія сильно мілітаризувала Крим та хоче там розмістити ядерну зброю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.
«У Криму відбуваються системні і масові порушення прав людини. Міжнародні організації зафіксували ці факти у своїх звітах. Окупаційний режим націлений на кожного, хто показує інакомислення, особливо на українців і кримських татар, які підтримують суверенітет та територіальну цілісність України», - зазначив він.
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За словами Порошенка, окупаційний режим Росії в Криму відкрив більше 130 кримінальних справ проти кримських татар, в тому числі справи про заборону їхньої основної організації - Меджлісу
«21 кримський татарин був викрадений, троє знайдені мертвим, 9 зникли без вісти. Понад 20 тисяч українців і кримських татар були змушені покинути півострів», - заявив президент.
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«Росія сильно мілітаризувала Крим. Вона прагне розміщувати ядерну зброю і там», - заявив він.