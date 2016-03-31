Росія сильно мілітаризувала Крим та хоче там розмістити ядерну зброю – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«У Криму відбуваються системні і масові порушення прав людини. Міжнародні організації зафіксували ці факти у своїх звітах. Окупаційний режим націлений на кожного, хто показує інакомислення, особливо на українців і кримських татар, які підтримують суверенітет та територіальну цілісність України», - зазначив він.

Читайте також"З квітучого курорту на військову базу": Порошенко розповів, як РФ перетворила Крим в ядерно небезпечний півострів

За словами Порошенка, окупаційний режим Росії в Криму відкрив більше 130 кримінальних справ проти кримських татар, в тому числі справи про заборону їхньої основної організації - Меджлісу

«21 кримський татарин був викрадений, троє знайдені мертвим, 9 зникли без вісти. Понад 20 тисяч українців і кримських татар були змушені покинути півострів», - заявив президент.

Читайте такожНАТО стурбоване можливим розміщенням ядерного озброєння в Криму - Столтенберг

«Росія сильно мілітаризувала Крим. Вона прагне розміщувати ядерну зброю і там», - заявив він.