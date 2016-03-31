Критики закону про арешт активів Януковича спираються на думку дружини партнера Януковича-молодшого - нардеп

"Єврооптимісти", висловлюючи свою позицію щодо цього документа, спираються на думку депутата Олени Сотник, яка має прямий конфлікт інтересів щодо законопроекту №4057. Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол на брифінгу у парламенті.

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"Сотник є дружиною партнера Олександра Януковича Анатолія Амєліна", - повідомила Тетяна Чорновол.

Зокрема, вона зазначила, що Анатолій Амєлін та син екс-президента Олександр Янукович є засновниками ТОВ "Столичний стиль" - ця укеруюча компанія розташована в донецькому бізнес-центрі.

"Крім того, якщо подивитися біографію чоловіка пані Сотник, можна побачити, що він тривалий час був фінансистом Ахметова. За часів Януковича він у команді Ахметова зайшов у Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку", - додала представник "Народного фронту".

Вона пояснила, що за часів Януковича відбувалися масові рейдерські атаки на підприємства, найчастіше – за схемою емісії акцій.

"Емісія акцій не могла проходити повз пана Амєліна, оскільки він керував департаментом з цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку", - наголосила депутат.

"Тому виникають питання до людини, яка формує позицію "Єврооптимістів". Я звертаюся в першу чергу до "Єврооптимістів" із закликом вивчити ці факти, бо цілком можливо, що депутатам вони просто невідомі", - зазначила Тетяна Чорновол.

За її словами, маючи такий конфлікт інтересів, пані Сотник в жодному випадку не могла коментувати законопроект №4057, не вказуючи, що її чоловік є бізнес-партнером Януковича.