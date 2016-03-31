Луценко сумнівається, що ВР варто збиратися для формування Кабміну, коли Порошенка немає в країні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про ініціативу "Народного фронту" провести позачергове засідання парламенту, а також з приводу того, чи обов'язково президент повинен бути присутнім при оголошенні рішення щодо нового уряду.

"Конституція не вимагає присутності президента, але політична культура і традиції, очевидно, говорять про те, що було б непогано, якщо б президент був присутній при формуванні нового уряду. Але ситуація в тому, що президент повертається з міжнародної конференції в Сполучених Штатах в суботу, а в понеділок летить з офіційним державним візитом у Японію. Причому на цілий тиждень", - сказав Луценко.

Зараз, зазначив він, депутати хочуть пройти етап внесення подання президенту на нового прем'єра, а після цього буде прийматися рішення, коли вже голосувати за створення нового уряду.

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Таким чином, як зазначив Луценко, він сумнівається в доцільності організації позачергового засідання ВР за умови відсутності президента і за умови не до кінця сформованого уряду і програми.

"Думаю, що зараз треба пройти етап висунення прем'єра. Кілька днів займе остаточне комплектування уряду. Після цього - уточнення програми. І всі ці документи, як тільки будуть готові, можна голосувати. Буде це наступний тиждень, чи буде наступний пленарний тиждень, - покаже час", - сказав лідер фракції БПП.