Комуністи "розкусили", чому регіонали не протестують проти навчань НАТО

Народний депутат України Микола КРАВЧЕНКО (КПУ) переконаний, що Партія регіонів не протестує проти навчань НАТО, що проходять в Україні, через свою "класову сутність".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Класова сутність Партії регіонів відома – це представники крупної буржуазії. Зараз, у розпал навчань НАТО, якщо ви помітили, ніхто з лідерів Партії регіонів не виступив проти. Мене, наприклад, це абсолютно не дивує", - сказав М.КРАВЧЕНКО.

На його переконання, Партія регіонів не виступає проти навчань НАТО, тому що "інтереси великого капіталу сьогодні лежать в площині американських інтересів". "Тому що, мабуть, гроші там знаходяться, і це примушує їх бути дуже обережними", - вважає депутат.

"Цілком зрозуміло, що там, де їй вигідно, Партія регіонів пропагує той або інший ідеологічний постулат", - додав М.КРАВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Україні почалися двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз - 2008”. Всього в навчаннях беруть участь військовослужбовці з 17 країн світу.