Без запаху тютюну в кафе і барах відгонює потом

Голландське підприємство "Рвін Шоутехнік" (Rwin Showtechniek), яке продає апарати для ароматизації повітря, розробило штучний тютюновий дим, який перебиватиме неприємні запахи в місцях громадського харчування, повідомило агентство АНП.

За словами Реймонда Болта (Raymond Bolt), представника фірми, яка працює в нідерландському місті Гронінген, запах тютюну має перебити запах пива і поту, на який почали скаржитися відвідувачі ресторанів, кафе і барів після запровадження з 1 липня в країні заборони на паління в публічних закладах.

За допомогою схожого на вентилятор апарату можна буде розпилювати, наприклад, запах гаванських сигар, кажуть виробники.

Як повідомив Болт, багато власників голландських ресторанів, барів і кафе з ентузіазмом сприйняли плани компанії.

"Є потреба в нейтралізації неприємних запахів. Запах тютюну, який ітиме з нашого апарату, не шкідливий для здоров`я і не просотує одяг, як справжній дим від сигарет", - цитує його РІА "Новости".