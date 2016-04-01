Яценюк виступає за впровадження в українських судах інституту присяжних

Як заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, Кабмин наполягає на внесенні змін до Конституції щодо судочинства, ухваленні одночасно з новою редакцією Конституції нових законів про статус суддів і судоустрій, запровадженні нової системи судів, призначенні нових і чесних суддів та запровадженні інституту присяжних.

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Під час вручення сертифікатів новим інструкторам Корпусу оперативно-раптової дії Нацполіції (КОРД) 1 квітня Яценюк наголосив, що крім цього держава повинна забезпечити реальний захист свідкам, «які дають свідчення в найскладніших кримінальних провадженнях».

Він зазначив, що ці завдання будуть покладені на одну з груп КОРДУ.

«Це дасть можливість країні побудувати нову якісну систему правосуддя і притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців в країні», - сказав Арсеній Яценюк.