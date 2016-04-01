Екс-міністру часів Януковича Лавриновичу повернули паспорт для виїзду за кордон

19:17, 01 квітня 2016
Політика
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Колишньому міністру юстиції часів екс-президента Януковича Олександру Лавриновичу повернули закордонний паспорт.

Лавринович / Фото УНИАН

Цю інформацію підтвердив і сам Лавринович, передає "Українська правда".

"Я не знаю, чому з цього роблять новину, але так, повернули паспорти", - сказав колишній міністр юстиції.

На уточнення, чи повернули йому і закордонний паспорт, Лавринович сказав "так".

Разом з тим він додав, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нього продовжується.

Читайте такожЕкс-міністр юстиції Лавринович оскаржив арешт своїх автомобілів та будинкуНагадаємо, ГПУ повідомила колишньому міністру юстиції про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Зокрема, Олександру Лавриновичу інкримінується розтрата державних коштів на суму понад 8,5 млн грн.

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