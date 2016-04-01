Екс-міністру часів Януковича Лавриновичу повернули паспорт для виїзду за кордон
Колишньому міністру юстиції часів екс-президента Януковича Олександру Лавриновичу повернули закордонний паспорт.
Цю інформацію підтвердив і сам Лавринович, передає "Українська правда".
"Я не знаю, чому з цього роблять новину, але так, повернули паспорти", - сказав колишній міністр юстиції.
На уточнення, чи повернули йому і закордонний паспорт, Лавринович сказав "так".
Разом з тим він додав, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нього продовжується.
Читайте такожЕкс-міністр юстиції Лавринович оскаржив арешт своїх автомобілів та будинкуНагадаємо, ГПУ повідомила колишньому міністру юстиції про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Зокрема, Олександру Лавриновичу інкримінується розтрата державних коштів на суму понад 8,5 млн грн.