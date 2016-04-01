Порошенко заявив про необхідність гарантій безпеки для "неядерних" держав

Президент України Петро Порошенко на Саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні закликав до запровадження ефективних гарантій з боку ядерних держав для країн, що не володіють ядерним арсеналом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, під час обговорення на пленарному засіданні Саміту, яке відбулося під головуванням Президента США Барака Обами, глава Української держави наголосив, що міжнародне співробітництво залишається ключовим для успіху всіх спільних зусиль. Порошенко також відзначив прогрес, досягнутий з моменту започаткування самітів з питань ядерної безпеки у 2010 році.

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Президент нагадав про унікальне рішення України, яка в 1994 році добровільно відмовилася від третього в світі ядерного арсеналу.

Він також наголосив, що сьогодні для України, як і для інших неядерних держав, важливим викликом є безпекові гарантії. На жаль, отримані гарантії в рамках Будапештського меморандуму не лише виявилися не ефективними, але були порушені ядерною державою - Росією. "Ми маємо вирішити, як покращити гарантії безпеки з боку ядерних держав постійних членів Ради Безпеки ООН для тих країн, які не володіють ядерним арсеналом", - підкреслив президент.

А також наголосив, що нині в окупованому Росією українському Криму Кремль розміщує елементи свого ядерного потенціалу, порушуючи режим нерозповсюдження зброї масового знищення. Крім того, протидіючи російській агресії на Донбасі, Україна здобула унікальний досвід забезпечення ефективного фізичного захисту ядерних матеріалів та об'єктів в Україні проти можливих диверсій.

Президент позитивно відзначив результати тристоронньої ініціативи Швеції, Норвегії та України з питань посилення ядерної безпеки та захищеності атомних електростанцій. Глава держави також нагадав про успішний запуск в Україні першої ядерної установки світового значення "Джерело нейтронів". Він назвав ці проекти прикладом ефективного міжнародного співробітництва в сфері ядерної безпеки та нерозповсюдження зброї масового знищення.

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Окремо глава держави наголосив на важливості злагоджених зусиль в боротьбі проти ядерного тероризму, відзначивши підтримку Україною відповідних міжнародних ініціатив.

"Запорукою нашого успіху є єдність - та сама єдність, яку ми демонструємо на цьому ядерному саміті", - підкреслив Порошенко.