Порошенко обговорив з генсеком ООН можливість розгортання міжнародної безпекової місії на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зустріч Порошенка і Пан Гі-Муна відбулась у Вашингтоні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили питання більшого залучення інструментів та інституцій системи ООН для припинення російської агресії, зокрема, розгортання міжнародної безпекової місії на Донбасі.

Глава Української держави наголосив, що нинішній Саміт з ядерної безпеки у Вашингтоні відбувається на тлі безпрецедентних порушень, що руйнують систему міжнародної безпеки та ставлять під загрозу ядерне нерозповсюдження.

Агресія Росії проти України, загроза розміщення ядерної зброї в українському Криму прямо суперечить не тільки Будапештському меморандумом, але і порушує основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу, але не отримала захисту від російської агресії", - заявив Порошенко.

Крім того, глава держави підтримав новий План гуманітарного реагування ООН в Україні на 2016 рік, який передбачає надання допомоги громадянам України – найбільш постраждалим внаслідок російської агресії.

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Своєю чергою генеральний секретар ООН високо оцінив активну позицію України як непостійного члена Ради безпеки ООН.

Також президент України запросив керівництво Секретаріату ООН взяти участь у заходах у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.