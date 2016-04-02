Україна веде переговори про розміщення на Донбасі поліцейської озброєної місії ОБСЄ – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час брифінгу для представників ЗМІ у приміщенні Саміту з ядерної безпеки сьогодні у Вашингтоні.

«Це тверда позиція України, що для імплементації Мінських домовленостей в повному обсязі потрібно забезпечити необхідний безпековий компонент. Цей безпековий компонент складається з того, що ми маємо забезпечити твердий режим припинення вогню, ефективний режим моніторингу за відведеним озброєнням, ефективний контроль над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону», - заявив він.

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Крім того, за словами президента, якщо мова йде про проведення виборчих процесів на базі українського законодавства в окремих районах Донбасу, то «ми маємо забезпечити виведення російських військ, чітке виведення та гарантоване зберігання зброї від роззброєних незаконних формувань і для цього ми бачимо, що одним із найбільш вірогідних та прийнятних варіантів вирішення цієї проблеми є міжнародний безпековий компонент у вигляді поліцейської озброєної місії ОБСЄ. Для цього нам потрібно рішення ОБСЄ про розширення мандату і зараз ми ведемо переговори з нашими партнерами для того, щоб забезпечити цей безпековий компонент».

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«В той же час ми вимагаємо, щоб Мінські домовленості були виконані по всьому спектру, тобто мова йдеться і про відновлення інфраструктури, і про забезпечення гуманітарного компоненту, і про звільнення всіх заручників, включно із заручниками, які незаконно утримуються на російській території, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів», - додав Порошенко.