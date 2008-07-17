БЮТ висунув ультиматум Ющенку

Фракція БЮТ не буде ініціювати позачергову сесію Верховної Ради України, якщо з парламенту не буде відкликаний президентський законопроект про зміни до державного бюджету на 2008 рік.

Про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ.

Зокрема, за його словами, фракція Блоку Юлії Тимошенко готова до проведення позачергового засідання ВР.

«За всю історію України це чи не перший випадок, коли Верховна Рада України практично самоусунулася від виконання функцій законодавчої влади держави. Не прийняти найбільш нагальний і потрібний для держави закон, від якого залежить добробут суспільства, розвиток економіки, соціальний захист населення, закон про зміни до держбюджету на 2008 рік і при цьому піти на канікули – це вкрай безвідповідально», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Саме через необхідність прийняття закону про зміни до держбюджету фракція БЮТ фактично завершила збір підписів з вимогою про проведення позачергової сесії, повідомив народний депутат.

«Ми готові скликати позачергову сесію. Але ми не будемо цього робити, як дехто заявляє для піару, чи для чергових суперечок та взаємних обвинувачень у сесійній залі. Позачергова сесія ВР буде скликана за умови, якщо з Верховної Ради України буде відкликаний президентський законопроект про зміни до держбюджету на 2008 рік і якщо у нас буде переконання, що для прийняття змін до держбюджету України на 2008 рік набереться необхідна кількість голосів народних депутатів», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.