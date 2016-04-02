Позбавлений депутатства Фірсов оскаржить рішення парламенту в суді

Позбавлений депутатського мандата Єгор Фірсов оскаржить рішення Верховної Ради у Вищому адміністративному суді.

Про це Фірсов написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"У понеділок подаю позов до ВАСУ. Оскаржуватиму рішення з'їзду БПП, рішення ЦВК та постанову Гройсмана. Всі три рішення суперечать закону і здоровому глузду, ми готові це довести", - написав Фірсов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, Микола Томенко заявив про те, що оскаржив рішення "Блоку Петра Порошенка - Солідарність" про позбавлення його депутатських повноважень. Відповідний позов подано до Вищого адміністративного суду України.

Томенко та Фірсов вийшли з фракції партії "Блок Петра Порошенко" через незгоду з діями фракції.

25 березня з'їзд партії "БПП" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенко та Фірсова у зв'язку з виходом зі складу парламентської фракції "БПП".

26 березня до ЦВК надійшли рішення ХІІ позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" від 25 березня та виписки з протоколу зазначеного з'їзду про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Томенко і Фірсова, обраних на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії, у зв'язку з виходом зазначених депутатів зі складу фракції "БПП".

28 березня ЦВК визнала обраними та зареєструвала народними депутатами від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Бригинця та Дмитра Белоцерковця замість Томенка і Фірсова.

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Стаття 81 Конституції передбачає, зокрема, що у разі невходження народного депутата, обраного від партії (виборчого блоку партій), до складу депутатської фракції цієї партії (виборчого блоку партій) або виходу народного депутата із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної партії (виборчого блоку партій) з дня прийняття такого рішення.

Разом з тим в Україні немає закону, який передбачає процедуру припинення депутатських повноважень, зокрема, за вихід з фракції, яка була сформована відповідною політичною партією.