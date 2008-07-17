У Луценка хочуть ввести китайський стиль - негуманний, проте ефективний

Міністерство внутрішніх справ України скористається досвідом китайських правоохоронців щодо забезпечення порядку під час проведення масштабних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо взаємодії українських і китайських правоохоронців у зв’язку із проведенням у Китаї Олімпійських ігор.

“Я нещодавно перебував у Китаї у відрядженні. Зауважу, що запроваджені там заходи безпеки, з огляду на демократичні традиції, можна констатувати як порушення прав людини. Але вони є ефективним і дієвими”, - сказав О.САВЧЕНКО.

Він наголосив, що МВС України обов’язково повинно вивчити досвід китайських колег і врахувати його у своїй роботі, особливо щодо забезпечення громадського порядку під час проведення масштабних масових заходів.