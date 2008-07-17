Лавров закликає Україну виконувати двосторонні договори

Росія закликає Україну уникати кроків, які ставлять під сумнів чинні договори, зокрема Великий договір між обома країнами.

Про це заявив у четвер глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання про можливість виходу Росії достроково з Великого договору з Україною, повідомляє російське видання «Известия».

"Думаю, що за винятком найбільш крайніх випадків, які безпосередньо зачіпають життєві інтереси безпеки держав, необхідно уникати кроків, які ставлять під сумнів чинні договори", - підкреслив глава МЗС. "Розраховуємо, що Україна шанобливо ставитиметься до всього масиву договірної бази двох країн, включаючи договір про перебування Чорноморського флоту на українській території", - зазначив С.ЛАВРОВ.