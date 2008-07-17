Лавров закликає Україну виконувати двосторонні договори
Глава МЗС згадав про флот
Росія закликає Україну уникати кроків, які ставлять під сумнів чинні договори, зокрема Великий договір між обома країнами.
Про це заявив у четвер глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання про можливість виходу Росії достроково з Великого договору з Україною, повідомляє російське видання «Известия».
"Думаю, що за винятком найбільш крайніх випадків, які безпосередньо зачіпають життєві інтереси безпеки держав, необхідно уникати кроків, які ставлять під сумнів чинні договори", - підкреслив глава МЗС. "Розраховуємо, що Україна шанобливо ставитиметься до всього масиву договірної бази двох країн, включаючи договір про перебування Чорноморського флоту на українській території", - зазначив С.ЛАВРОВ.