Комуністи створять дружини для відсічі "молодикам" із КУН
Бо прокуратура не реагує...
Компартія України попереджує, що створюватиме дружини для відсічі "бойовим організаціям" Конгресу українських націоналістів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат від КПУ Микола КРАВЧЕНКО.
Він нагадав про події березня 2008 року, коли в Маріуполі на учасників мітингу комуністів, за його словами, напали "молодчики з Конгресу українських націоналістів".
М.КРАВЧЕНКО відзначив, що за минулий час правоохоронні органи області так і не відреагували на факт нападу на прихильників КПУ.
"У зв`язку з нереагуванням органів прокуратури ми заявляємо, що вся відповідальність за наші адекватні дії на прояви актів вандалізму, націоналізму, розпалювання національної неприязні лежатиме, в першу чергу, на керівництві області. Жодну дію ми не залишимо без реагування", - сказав М.КРАВЧЕНКО.
На його переконання, "влада Донецької області не може не знати, що в область направляються бойові організації Конгресу українських націоналістів". "Тоді в Маріуполі ми зловили цих людей, привели в райвідділ міліції. Але щойно наші люди поїхали, молодчиків відпустили", - вказав депутат.
"Тому ми будемо свої дружини організовувати, щоб давати відсіч цим молодчикам. Ми не можемо дозволити, щоб наших людей у Донбасі, яких ми виводимо на вулиці, били якісь 20-30 молодчиків з Конгресу українських націоналістів. Ми будемо своїх дружинників виставляти на охорону", - наголосив М.КРАВЧЕНКО.