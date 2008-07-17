Комуністи створять дружини для відсічі "молодикам" із КУН

Компартія України попереджує, що створюватиме дружини для відсічі "бойовим організаціям" Конгресу українських націоналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат від КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

Він нагадав про події березня 2008 року, коли в Маріуполі на учасників мітингу комуністів, за його словами, напали "молодчики з Конгресу українських націоналістів".

М.КРАВЧЕНКО відзначив, що за минулий час правоохоронні органи області так і не відреагували на факт нападу на прихильників КПУ.

"У зв`язку з нереагуванням органів прокуратури ми заявляємо, що вся відповідальність за наші адекватні дії на прояви актів вандалізму, націоналізму, розпалювання національної неприязні лежатиме, в першу чергу, на керівництві області. Жодну дію ми не залишимо без реагування", - сказав М.КРАВЧЕНКО.

На його переконання, "влада Донецької області не може не знати, що в область направляються бойові організації Конгресу українських націоналістів". "Тоді в Маріуполі ми зловили цих людей, привели в райвідділ міліції. Але щойно наші люди поїхали, молодчиків відпустили", - вказав депутат.

"Тому ми будемо свої дружини організовувати, щоб давати відсіч цим молодчикам. Ми не можемо дозволити, щоб наших людей у Донбасі, яких ми виводимо на вулиці, били якісь 20-30 молодчиків з Конгресу українських націоналістів. Ми будемо своїх дружинників виставляти на охорону", - наголосив М.КРАВЧЕНКО.