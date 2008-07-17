Тимошенко: уряд не виконав три бажання Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО категорично проти внесення будь-ким, окрім Кабміну, внесення до парламенту законопроектів про зміни до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила журналістам на брифінгу, коментуючи на прохання УНІАН інформацію про те, що депутати БЮТ виступили за відкликання з Верховної Ради законопроекту про зміни до бюджету, внесеного Президентом України.

«Всі пропозиції Президента щодо змін до бюджету 2008 року - ті, які ми можемо врахувати і дозволяє (це зробити) баланс бюджету буде враховано, але, разом з тим, ми категорично проти, аби, хоч би хто це був, – Президент, прем`єр, міністри, депутати, Голова Верховної Ради, - порушував Конституцію і закони України. Не передбачене законами України подання альтернативних законів про бюджет», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що Президент вніс свій проект документу для того, щоб зірвати бюджетний процес.

Вона відзначила, що, на її переконання, бюджетний комітет повинен розглядати виключно урядовий варіант законопроекту, який з урахуванням всіх зауважень має бути, причому негайно, прийнятий парламентом.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що уряд не врахував 3 пропозиції Президента: про перенесення підвищення мінімальних зарплат на пізніший термін, про не збільшення коштів для виплат вкладникам Ощадбанку і про збільшення фінансування Міноборони.