Грач вважає, що Ющенко Партію регіонів може вже "раком ставити"

У разі створення широкої коаліції, Партія регіонів прийме пронатівську позицію Президента України Віктора Ющенка. Так вважає народний депутат, комуніст Леонід Грач.

"Це і є головна зрадницька умова «Регіонів». Вони вже зрадили. І Ющенко може з ними робити, що хоче: хоч і, прошу вибачення, раком їх ставити... у політичному сенсі", - заявив в інтерв`ю Фразі політик.

На контраргумент кореспондента інтернет-видання про те, що в існуючому проекті нової Конституції, авторство якого приписують так званій групі Колесникова, передбачається закріпити нейтральний, позаблоковий статус України, Леонід Грач відповів: "По-перше, я думаю, що якщо дати Колесникову можливість сісти і написати слово «Конституція», він його без помилок не напише. Отакий він «ділок» у політиці.

А по-друге, цей проект – чистісінька спекуляція і профанація. Нагадую, що Партія регіонів говорила в минулому скликанні. Тоді я вніс проект змін до Конституції (зокрема, до статті десятої), передбачаючи надання російській мові статусу державної. Тоді «регіонали» відмовилися голосувати за ці зміни, мотивуючи це тим, що у коаліції немає необхідних 300 голосів. Ось, мовляв, коли 300 голосів набереться, тоді і проголосуємо.

Я ось і хочу запитати сьогодні у «Регіонів» - де ж вони візьмуть триста голосів для свого проекту? Ющенко із залишками «Нашої України» на позаблоковість не піде, Тимошенко – тим більше (вона перед американцями, що називається, просто стелеться).

Тому «Проект Конституції» від Партії Регіонів – це чистісінької води провокація. Так, проект вони внесли, а як цей проект «винесуть» – ногами чи головою вперед, «Регіонам» не важливо. Це чергове загравання з виборцями, не більше".