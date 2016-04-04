Коментуючи "офшорний скандал", глава ВТБ випадково визнав Тихонову дочкою Путіна

"Я не читав нічого, що було б пов'язано безпосередньо з Путіним", - цитує Костіна РБК. - "А той факт, що його дочка святкувала весілля на гірськолижному курорті "Ігора", який насправді недорогий, і який використовується для весіль десятками людей в Петербурзі щотижня, я не знаю, як це може зв'язати Путіна з яким-небудь офшорним бізнесом", - заявив Костін у своєму коментарі.

Зазначимо, інформація про те, що російський громадський діяч і керівник Катерина Володимирівна Тихонова є молодшою дочкою президента Росії Володимира Путіна, регулярно з'являється в ЗМІ. У свою чергу у Путіна цей зв'язок заперечують.

При цьому, за даними агентства Bloomberg, Тихонова у лютому 2013 року зіграла весілля з заступником голови правління компанії "Сибур" Кирилом Шамаловим саме на гірськолижному курорті "Ігора".

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Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

В той числі в доповіді містилася інформація, що близькі до Путіна люди "відмили" через офшори більше 2 мільярдів доларів.