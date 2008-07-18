Кучма скаржиться, що Тимошенко з'їхала ще нижче, ніж при ньому

Екс-президент Леонід Кучма вважає, що нинішнє керівництво України довело ситуацію в країні до "повного абсурду".

"Багато чого змінилося, і, як не дивно, не в кращий бік. Можу тільки сказати, що нинішнім президенту і прем`єру не вистачає здорового глузду і політичної відповідальності", - сказав Кучма в інтерв`ю "Фокусу".

"Важко уявити, щоб люди одного політичного забарвлення через розподіл владних повноважень довели би ситуацію в країні до абсурду. А в нас змогли і таке зробити", - додав він.

При цьому Кучма висловив думку, що "критичну межу абсурду вже давно перейдено".

"Поки країну рятує тільки терплячість і толерантність населення. Винятково тому мова поки, слава Богу, не йде про соціальні потрясіння", - сказав він.

Найбільше Кучма розкритикував дії нинішнього прем`єра Юлії Тимошенко, яка, на його думку, "завела" країну "у глухий кут".

"Ми бачили її роботу на посаді прем`єр-міністра, а зараз вона з`їхала ще нижче", - додав він.

"Це Росія може дозволити собі розвиватися в тому напрямку, який вважає за потрібний, і робить це, незважаючи на зовнішні хвилі. А Україна залежить буквально від усіх, так що ми повинні намагатися бути з усіма на "ви". І насамперед – усередині країни, самі з собою", - зазначив екс-президент.

На питання, чи зможе, на його думку, Україна в найближчому майбутньому перейти на "ти" з Європою, Кучма відповів:

"Я вже неодноразово говорив, що слабких ніде не люблять. Нам ні з чим йти в Європу. Про яку Європу можна казати, якщо ми усередині країни не можемо знайти компроміс? Сидіть і не дзявкайте!".

Українська правда