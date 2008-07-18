Медведько вважає, що Генпрокуратура зберегла своє "моральне обличчя"

Органи прокуратури України пройшли через несправедливість і зберегли своє моральне обличчя.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури.

Захід був присвячений підбиттю підсумків діяльності органів прокуратури за перше півріччя 2008 року та заходам, спрямованим на покращання їх діяльності.

Виступаючи перед присутніми на колегії прокурорами з усієї України, О.МЕДВЕДЬКО підкреслив, що, не зважаючи на складну політичну ситуацію в державі, в роботі ГПУ відбулася стабілізація. «Ми зберегли своє моральне обличчя, не зважаючи на те, що деякі сили намагалися втягнути нас у політичні конфлікти», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Говорячи про недієздатність Верховної Ради, О.МЕДВЕДЬКО відзначив, що органи прокуратури очікують від парламенту прийняття законів, спрямованих насамперед на боротьбу з корупцією і врегулювання земельних питань.

Підбиваючи підсумки роботи підлеглих за перше півріччя 2008 року, генеральний прокурор в цілому позитивно оцінив діяльність органів прокуратури, особливо у питаннях боротьби з корупцією і хабарництвом.