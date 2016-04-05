Гройсман: Роль ОБСЄ у підготовці та проведенні виборів на Донбасі має посилитися

Про це він сказав під час зустрічі у Києві з доповідачами ПАРЄ Марілуїзе Бек та Крістін Зеленковою, повідомляє прес-служба ВР.

За його словами, Україна не може проводити вибори на Донбасі під обстрілами, без дотримання українського законодавства, у присутності російських озброєних військ та їхніх прибічників, і без участі українських політичних партій.

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Керівник парламенту наголосив, що вибори на Донбасі мають бути демократичними та вільними і повинні відбутися лише за українським законодавством після виводу Росією військ.

"Беззаперечно, треба підвищити роль ОБСЄ у цьому процесі, відновити контроль над кордоном, провести демократичні місцеві вибори. Ми усі це підтримуємо. Але ми не можемо проводити вибори під обстрілами, без дотримання українського законодавства, у присутності російських озброєних військ і їхніх прибічників, і без участі українських політичних партій", - сказав Гройсман.

У свою чергу, доповідачі ПАРЄ зазначили, що Україна має продовжувати в подальшому виконання Мінських домовленостей та засвідчити готовність ухвалення необхідних рішень після виконання своїх зобов'язань Російською Федерацією.