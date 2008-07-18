Мороз бачить єдиний шанс "позбутися паралічу" у владі

Мороз вважає дострокові вибори до ВР єдиним шансом «позбутися паралічу» в парламенті і владі

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає дострокові парламентські вибори єдиним шансом «позбутися паралічу» у Верховній Раді та владі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

«Дострокові вибори депутатів – можливо, єдиний шанс позбутися паралічу в парламенті і владі взагалі, що наступив після антиконституційних торішніх виборів, організованих В.ЮЩЕНКОМ, Ю.ТИМОШЕНКО і їже з ними. Адже законодавчий орган абсолютно недієздатний, це розуміють всі», - заявив О.МОРОЗ.

Разом з тим лідер СПУ висловив думку, що дострокових президентських виборів не буде. «Дуже складною, невиписаною юридично є процедура дострокових виборів. А ініціативи В.ЮЩЕНКА з цього приводу чекати не доводиться», - вважає О.МОРОЗ.