Мороз бачить єдиний шанс "позбутися паралічу" у владі

11:20, 18 липня 2008
Політика
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Політик від Ющенка ініціативи не чекає

Мороз вважає дострокові вибори до ВР єдиним шансом «позбутися паралічу» в парламенті і владі

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає дострокові парламентські вибори єдиним шансом «позбутися паралічу» у Верховній Раді та владі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

«Дострокові вибори депутатів – можливо, єдиний шанс позбутися паралічу в парламенті і владі взагалі, що наступив після антиконституційних торішніх виборів, організованих В.ЮЩЕНКОМ, Ю.ТИМОШЕНКО і їже з ними. Адже законодавчий орган абсолютно недієздатний, це розуміють всі», - заявив О.МОРОЗ.

Разом з тим лідер СПУ висловив думку, що дострокових президентських виборів не буде. «Дуже складною, невиписаною юридично є процедура дострокових виборів. А ініціативи В.ЮЩЕНКА з цього приводу чекати не доводиться», - вважає О.МОРОЗ.

 

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