Ющенко розповів, хто є найбільшим гальмом в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне якомога швидше провести якісну конституційну реформу для припинення політичного хаосу в країні.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Society».

За словами глави держави, ключовим викликом на сьогодні є затяжне становлення політичних еліт, що відволікає увагу суспільства, гальмуючи його розвиток. “Це неприйнятна ситуація, оскільки за політичною боротьбою втрачається чіткість бачення мети, а саме - покращення життя громадян”, - сказав він. В.ЮЩЕНКО наголосив, що кожен українець справедливо вимагає більш достойного ставлення до себе, але реалізації цих прагнень заважає перманентне політичне протистояння. Він зауважив, що окремі політики, які досі не змогли очиститись від зверхності, просто не встигають за розвитком суспільства. “Це, а також корумпована система правосуддя, є найбільшим гальмівним фактором у розвитку суспільства. До того ж, ми отримуємо всі передумови для розвитку популізму, що є основним зовнішнім проявом глибокої хвороби нашого політичного середовища”, - наголосив глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, таку ситуацію треба змінювати, і в цьому він бачить свою мету. “Нам потрібно здійснити якісну конституційну реформу, яка дасть змогу суспільству очиститися від політичного хаосу. Україні потрібна нова Конституція свобод, в якій будуть присутні механізми прямої демократії та посилений контроль громадян за діями влади”, - додав Президент України.

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