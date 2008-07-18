Голова Харківської облради не купуватиме гороховий суп у губернатора

Глава Харківської облради Василь Салигін не збирається купувати гороховий суп, який приготує на етнофестивалі «Печенізьке поле» губернатор області Арсен Аваков.

Про це Салигін сказав, закриваючи пленарне засідання ХХХ сесії обласної ради, повідомляє Медіапорт.

«Я обов`язково візьму участь у фестивалі. Але суп купувати не буду», - сказав він, передає офіційний сайт голови облради.

Арсен Аваков на прес-конференції пообіцяв кулінарне дійство разом із замом Віктором Звєрєвим, але попередив: блюдо буде недешевим. «Я під здивованими поглядами публіки зварю з Віктором Олександровичем дуже дорогий суп. Дуже дорого продаватимемо. Беріть грошей більше». Гроші підуть одному з дитячих будинків.