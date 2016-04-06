Порошенко пообіцяв вибори на Донбасі відразу після виводу російських військ з "його" країни

Про це Порошенко сказав під час виступу у Національному прес-клубі Японії, відповідаючи на питання російських журналістів.

Президент заявив, що питання проведення виборів на окупованій частині Донбасу залежить від Росії.

Як зазначив президент, затримка з проведенням виборів в "окремих районах Донецької і Луганської областей" відбувається через російську позицію.

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"Для того щоб вибори відбулися, треба, щоб Росія вивела свої війська з території моєї країни... Що ваші солдати забули на території моєї країни? І чому вибори є важливим питанням для Росії? Донбас - це Україна, це українська територія. Там проживають українці, а я президент цієї країни, і по Конституції я повинен захищати український народ та права українців. І єдине, що ви як Росія можете зробити - це вивести свої війська і вивести усю зброю. Будь-ласка, зробіть це, і відразу після цього, після забезпечення безпеки, ми проведемо вільні, демократичні і безпечні вибори", - наголосив Порошенко.