Порошенко натякнув НФ на необхідність дій для "гри в коаліцію на двох" - ЗМІ

Наступне пленарне засідання Ради заплановане на 12 квітня – у депутатів, якщо вони хочуть такими залишитись у нинішньому розкладі сил, залишився тиждень часу, передає "Українська правда".

Видання спробувало розібратись, до кого хотів достукатися президент, говорячи про можливість позачергових виборів.

У Конституції перераховані три причини, через які президент має право пустити Раду на нове виборче коло.

Оскільки уряд у відставку Рада так і не відправила і вчасно проводить засідання, залишається лише варіант "протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій".

Почути Порошенка, на думку УП, мав би "Народний фронт". Якщо за останній пленарний тиждень фракція БПП уже поповнилась трьома депутатами, яких колись виключили із "Самопомочі", і веде активну роботу з "притушковування" інших, то результатів "Народного фронту" у цьому напрямку не видно.

Навпаки, співрозмовник видання у фракції Яценюка заявив, що це питання їх не турбує.

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"Якщо чесно, нам взагалі цього не треба, це все їхні проблеми. Але ми готові взяти трьох незаплямованих депутатів, а БПП вже нехай собі там вирішує, як жити далі", - сказав один з депутатів НФ.

Однак у "посланні" Порошенко натякнув, що якщо НФ таки хоче погратися у "коаліцію на двох", то має щось для цього зробити, а інакше їм доведеться йти на вибори, де у партії Яценюка мінімальні шанси.

Другий адресат заяви Порошенка – частина позафракційних мажоритарників, для яких перспектива нових виборів куди гірша, ніж входження до БПП.

Послання Порошенка навряд чи вплине на так звані "малі" фракції колишньої коаліції як мотивація повертатись. "Самопоміч" після усіх умовлянь категорично відмовилась рятувати ситуацію, в яку країну привів "коаліційний уряд".

Ляшко після невдалих спроб виторгувати собі спікерство чи два міністерства пішов в "опозиціонери". А Тимошенко уже офіційно заявила, що виходить із всяких перемовин про коаліцію. Схоже, у штабі "Батьківщини" сплять і бачать оголошення дострокових виборів, окрилені останніми даними соціології.