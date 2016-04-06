Джемілєв: У Криму зникли 22 людини, більшість - кримські татари

"За нашими даними, на даний момент кількість зниклих людей в Криму – 22 людини, більшість з яких – кримські татари. Це ті, що нам відомі. Може бути і більше", - написав Він.

За його словами, мають місце випадки, коли зникнення людей використовується як загроза під час допитів силовиками.

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"Зникнення людей нерідко використовується як загроза при допитах людей з боку силовиків. Якщо людина веде себе гідно при спілкуванні з ФСБ, його можуть запитати: "А ви не боїтеся, що пропадете ви або ваші діти?", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в Росії відбудеться суд у справі про заборону на в'їзд для лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Крим, повідомив його адвокат Марк Фейгін.