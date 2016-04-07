УІНП каже, що силові структури повинні передати йому архіви КДБ до 21 травня 2017 року

Як інформує Центр досліджень визвольного руху, відповідно до закону «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» в Україні триває процес передачі архівів радянських спецслужб з-під відомств Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та інших силових та оборонних структур до цивільного архіву Українського інституту національної пам’яті (ГДА УІНП). Після передачі історики їх опрацюють та викладуть у відкритий доступ в інтернеті.

«Нині українські силові та оборонні структури проводять ревізію своїх архівів, щоб виявити, які саме документи репресивних органів СРСР 1917-1991 років у них є. Передати архіви до Інституту національної пам’яті їм потрібно до 21 травня наступного року. Паралельно ми займаємось створенням та забезпечення всім необхідним нового Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті», - розповів Кулик.

В Україні готуються опублікувати онлайн документи комуністичних спецслужб на прикладі Чехії, яка публікує онлайн 300 тисяч таких документів.

В повідомленні зазначено, що на даний час Україна проводить ревізію своїх архівів КДБ для створення, на зразок Чехії, єдиного відкритого архіву - Архіву національної пам’яті.

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При цьому зазначається, що уже майже рік, з початку дії «декомунізаційних законів», в Україні усі документи репресивних органів радянських спецслужб доступні в архівах будь-кому безкоштовно.

У Центрі досліджень визвольного руху звернули увагу, що в Україні вже функціонує волонтерський електронний архів визвольного руху avr.org.ua, який містить понад 20 тисяч електронних копій документів з історії українського визвольного руху у XX століття та матеріалів КДБ.

Між Архівом Служби безпеки України та чеськими партнерами - Архівом служб держбезпеки та Інститутом дослідження тоталітарних режимів - триває активна співпраця. Зокрема, запланована підготовка і видання збірників документів «Чеська операція та її наслідки (за документами НКВС УССР 1937-1941 років)» та «ОУН і УПА в документах спецслужб Чехословаччини (1944-1959 років)».

Також між Україною та Чехією відбувається обмін електронними копіями документів: чеська сторона передає документи про протидію чехословацьких спецслужб діяльності Організації українських націоналістів, натомість українська сторона - матеріали архівних кримінальних справ на репресованих радянським тоталітарним режимом жителів колишньої Чехословаччини.

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