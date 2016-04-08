У БПП розповіли про бездіяльність антикорупційних відомств в Україні

Про це на сторінці у Facebook написав народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко.

"У нас живе дуже спрощене уявлення про боротьбу з корупцією. Навіть професійні борці з цим злом виходять з того, що для подолання корупції потрібно створити чергове антикорупційне відомство з неймовірними повноваженнями. У нас сьогодні 12 антикорупційних відомств, але корупціонерів не садять і поки не збираються садити. Сьогодні можна стверджувати, що у нас немає борців з корупцією, а є демагоги і грантоїди від корупції, які виходять з того, що буде вигідно їм, а не країні",- зазначив парламентар.

Крым того, він вважає останній офшорний скандал класичним прикладом такої ситуації. "Я без сумнівів можу сказати, що 90% тих, хто зараз кричить про офшори, взагалі не розуміють, що це. Відкинувши персони, варто задуматися над одним простим питанням: чому за тиждень "офшорної вакханалії", ніхто з антикорупціонерів не провів круглий стіл, на якому спробував би фахово подивитися на цю проблему і запропонував би щось більш практичне, ніж просте звинувачення політиків і олігархів", – додав Денисенко.

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"Я не відкрию таємниці, коли скажу, що дуже сумніваюся, чи є в тому самому НАБУ бодай один відділ (5-7 людей), які розуміють, що з цим всім робити. Більше того, є великі сумніви, чи в Мінфіні є група людей, яка жахнулася масштабам панамаліксу і почала працювати над новими правилами гри для бізнесу. Чи, може, на рівні уряду хтось вирішив створити групу з деофшоризації економіки?" – зауважив народний депутат.

Денисенко вважає, що відповідь на всі ці питанні лежить на поверхні, і це зовісі не небажання боротися з корупцією.

"Відповідь дуже проста – дилетантство, відсутність широти знань і розуміння процесів. Тупість породжує корупцію. Більше того, вона породжує примітивну корупцію, яка є найстрашнішою. Бо ця корупція тотальна", – написав парламентар.