"Забороняти офшорні компанії - шлях тупиковий": Порошенко назвав кроки з деофшоризації бізнесу

Президент України Петро Порошенко окреслив кроки з деофшоризації українського бізнесу.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Спроби забороняти офшорні компанії призводили лише до збільшення їх кількості, цей шлях тупиковий. Я хочу відкрити декілька кроків, які ми маємо зробити для того, щоб провести ефективний, швидкий і глибинний процес деофшоризації", - заявив президент.

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Порошенко зазначив, що доручає Міністерству фінансів, Державній фіскальній службі «забезпечити приєднання України до Міжнародної міжвідомчої конвенції із забезпечення доступу України до рахунків нерезидентів».

За його словами, «після підписання цієї конвенції, а це має відбутись не пізніше 1 січня 2017 року, Україна автоматично отримуватиме інформацію з усього світу про рахунки, які відкриті у будь-якому банку світу українськими резидентами».

Також президент додав, що найближчим часом забезпечить «внесення до Верховної Ради (законопроектів – УНІАН) щодо запровадження статусу іноземних контрольованих компаній».

За його словами, суть таких нововведень полягає у тому, що, незалежно від того, зареєстрована компанія в Україні чи за кордоном, якщо вона прямо чи опосередковано належить українському резидентові, і, якщо рівень оподаткування в цій країні вдвічі або більше нижчий, ніж ставка українських податків, податки потрібно сплатити в Україну.

Президент підкреслив, що додатково до цих заходів мають бути зроблені кроки щодо гармонізації податкового законодавства.

Крім того, Порошенко наголосив на необхідності забезпечити голосування у парламенті за зміни до Конституції в частині судової реформи, що дасть можливість створити прозору та ефективну судову систему, з глибинним та повним перезавантаженням системи судів, прийняттям у новій редакції закону "Про судоустрій" та забезпеченням права на справедливий суд і для українських громадян, і для українського бізнесу.

Серед інших кроків у процесі деофшоризації президент назвав також завершення імплементації антикорупційного законодавства, покращення інвестиційного клімату, ухвалення законодавства щодо можливості повернення українських активів.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у світі вибухнув «офшорний скандал» через оприлюднення результатів фінансових розслідувань «Центру дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP), фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди у багатьох країнах, включаючи Україну.

У публікаціях, що грунтуються на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, йдеться про створення офшорних компаній багатими і впливовими особами в усьому світі, які приховували свої доходи.

Згідно з матеріалами, одним з фігурантів розслідувань став також президент України. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. Водночас Порошенко та його радники запевняють, що офшори не створювалися з метою ухилення від сплати податків чи будь-яких інших зобов'язань.