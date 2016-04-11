Аваков назвав справу проти Касько "вульгарним зведенням рахунків"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Я не знаю Каська і не знаю деталей претензій до нього з боку ГПУ, але виглядає це все як негарне вульгарне зведення рахунків», - заявив Аваков.

Читайте такожКасько заявляє, що його намагалися примусити залишити Україну

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську невідомі зачитали підозру у скоєнні злочину.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні свідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Як стверджують у ГПУ, повідомлено про підозру з дотриманням всіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська в статусі адвоката. У зв'язку з чим підозра підписана заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні свідомо підробленого документа», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Сам Касько заявляє, що Генпрокуратура сфабрикувала справу стосовно нього, чим намагається його дискредитувати.