Рада дала хід закону про розблокування "всіх реєстраційних дій" на підконтрольній частині Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 265 із 363 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Представляючи проект закону, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Віталій Курило зазначив, що з 1 січня у Луганській та Донецькій області повністю заблоковано «всі реєстраційні дії». За його словами, таким чином не можна перереєструвати нових керівників юридичних осіб, а також призупинено всі дії щодо оплати оренди землі.

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За його словами, даним законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", що дало б можливість розблокувати реєстраційні дії.

Змінами передбачено, що на відповідних територіях, де здійснюють повноваження представницькі органи місцевого самоврядування, обрані, відповідно до закону «Про місцеві вибори» 25 жовтня 2015 р., не повинні застосовуватися положення, які забороняють на період проведення АТО здійснення реєстраційних дій, пов’язаних зі зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення АТО.

Крім того, не має застосовуватись норма, яка звільняє суб‘єктів господарювання від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, та норма, яка скасовує для таких суб‘єктів оплату за оренду державного та комунального майна.

У пояснювальній записці до проекту закону сказано, що у грудні 2015 року, у відповідності до зазначеного Закону, Кабінет міністрів затвердив перелік населених пунктів, на територіях яких здійснюється АТО, до яких увійшли всі території Луганської і Донецької області. Така ситуація призвела до повного блокування роботи органів місцевого самоврядування після проведення місцевих виборів на підконтрольній українській владі території.

Зокрема, посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути зареєстровані як керівники юридичних осіб відповідних місцевих рад, комунальних установ та підприємств, не може бути проведена реорганізація таких комунальних підприємств, не здійснюються відрахування до місцевих бюджетів в частині плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, орендної плати за користування державним та комунальним майном.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що наявність норми щодо заборони реєстраційних дій для юридичних осіб також призвела до відтоку капіталу з даних областей, оскільки приватні підприємства, не маючи можливості впливати на свій менеджмент, звільняючи чи призначаючи керівника підприємства, просто перереєстровують свої підприємства в сусідніх областях. Зокрема, з Луганської області підприємства масово перереєстровуються в Харківській області, що призводить до відтоку податків, в першу чергу, податку на доходи фізичних осіб.