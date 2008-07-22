Нова редакція Митного кодексу починає шлях через парламент
07:21, 22 липня 2008Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект
У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Митного Кодексу України».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України, додавши, що документ під №2778 було зареєстровано 16 липня.
Як також зазначили в прес-службі, Державна митна служба України не лише розробила нову редакцію Митного кодексу, а й провела широке обговорення його положень з громадськістю, державними органами та зацікавленими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Крім того, текст проекту був детально проаналізований у Комітеті ВР з питань податкової та митної політики.
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